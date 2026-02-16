Maltempo a Roccaforte del Greco con un' ordinanza Penna chiude la strada per la Diga del Menta
A Roccaforte del Greco, Penna ha firmato un’ordinanza per chiudere la strada verso la Diga del Menta a causa delle forti piogge che hanno causato danni alla carreggiata. La strada presenta voragini e rischia di crollare, rendendo pericoloso il transito dei veicoli. La decisione mira a evitare incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità hanno già avviato lavori di messa in sicurezza, mentre le condizioni meteo continuano a essere avverse.
A causa della caduta di alberi di alto fusto caduti sulla carreggiata, il sindaco ha adottato il provvedimento per garantire la sicurezza dei cittadini Ancora disagi alla viabilità nell’area grecanica dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il territorio. A Roccaforte del Greco con l'ordinanza n.2 del 16 febbraio 2026, il sindaco Penna ha disposto la chiusura temporanea della strada di collegamento tra il centro abitato e la Diga del Menta, a causa della caduta di numerosi alberi di alto fusto lungo la carreggiata. Le violente raffiche di vento e le precipitazioni intense hanno compromesso la stabilità di numerosi alberi lungo l’arteria che conduce alla diga, rendendo impossibile la percorrenza in sicurezza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Cresce la preoccupazione per la chiusura della farmacia a Roccaforte del Greco, l’appello di Penna
La possibile chiusura dell’unica farmacia di Roccaforte del Greco rappresenta una criticità per la comunità locale.
Farmacia chiusa a Roccaforte del Greco, Spi Cgil sollecita ripristino urgente del servizio
La chiusura dell'unica farmacia a Roccaforte del Greco rappresenta un problema importante, in particolare per gli anziani che dipendono dai servizi sanitari essenziali.
