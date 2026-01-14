Cresce la preoccupazione per la chiusura della farmacia a Roccaforte del Greco l’appello di Penna

La possibile chiusura dell’unica farmacia di Roccaforte del Greco rappresenta una criticità per la comunità locale. Penna ha lanciato un appello per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di garantire un servizio fondamentale per la salute dei cittadini, evidenziando le conseguenze di un’interruzione che potrebbe aggravare l’emergenza sanitaria nel territorio.

“La chiusura dell’unica farmacia operante nel Comune di Roccaforte del Greco sta creando una grave emergenza sanitaria che colpisce direttamente l’intera comunità”. E’ quanto dichiara il sindaco che denuncia una situazione preoccupante alle istituzioni competenti chiedendo un intervento una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: A quattro anni dall'incendio che la distrusse, ricostruita la baita a Roccaforte del Greco

Leggi anche: Lavoratori in cassa integrazione, cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZA

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Farmaci. Il mercato in farmacia cresce del +2,3% a 17 mld e 1,7 mld di confezioni vendute nel 2023, più venduti i medicinali per sistema cardiovascolare e gastrointestinale - I dati di Pharma Data Factory (PDF), freschi di chiusura dell’anno, si basano sulla banca dati più puntuale ed estesa del mercato, con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali ... quotidianosanita.it

Nuvola Tv. . VERSO IL PICCO INFLUENZALE, PREOCCUPAZIONE PER LA VARIANTE K Mentre la stagione influenzale sta toccando il picco in queste settimane, cresce l’allerta per la variante K dell’influenza A/H3N2 che si sta diffondendo rapidamente facebook

#Foggia, Via Dante: musica sì ma cresce la preoccupazione: residenti in allarme verso il 31 dicembre x.com