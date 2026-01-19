Morti 13 bambini nello scontro tra un camion e uno scuolabus l'incidente in Sudafrica | indagini in corso

Un incidente in Sudafrica, nella provincia di Gauteng, ha provocato la morte di almeno 13 bambini coinvolti in uno scontro tra un camion e uno scuolabus. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente. È un tragico evento che ha suscitato grande dolore e attenzione a livello nazionale.

Almeno 13 bambini sono morti nello scontro fra un camion e uno scuolabus nella provincia di Gauteng, in Sudafrica. Il mezzo con a bordo gli studenti stava sorpassando dei veicoli quando ha colpito il camion frontalmente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sudafrica, incidente fra camion e scuolabus: morti 13 bambini - Lo schianto è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. tg24.sky.it

