Si accende il Natale a Rivignano Teor e Flambruzzo

Un magico sabato natalizio aspetta Rivignano Teor e Flambruzzo. Il 20 dicembre, alle 13.00, gli impianti sportivi di Teor si trasformeranno in un luogo di festa, con l’accensione del Natale 2025, bancarelle, laboratori e truccabimbi, per vivere insieme l’atmosfera delle festività e condividere momenti di gioia e solidarietà.

Sarà un intenso sabato natalizio a Rivignano Teor. Il giorno 20, alle 13.00, presso gli impianti sportivi di Teor, la Pro Loco di Teor accenderà il Natale 2025, ci saranno banchetti natalizi au cra dei plessi scolastici del comune di Rivignano Teor, laboratori e truccabimbi. Alle 17.00 arriverà.

