IlFestival di Sanremo 2026 vede protagonisti alcuni cantanti lombardi, tra cui spicca Marco Bianchi, che torna a calcare il palco dopo aver vinto il suo primo premio nel 2022. La causa di questo ritorno sta nel fatto che Bianchi ha appena pubblicato un nuovo album, molto atteso dalla sua fanbase. Tra le novità, ci sono anche le prime esibizioni di giovani artisti emergenti provenienti dalla regione, pronti a lasciare il segno.

Milano, 18 febbraio 2026 – In questi giorni la testa e il cuore di molti sono agli atleti in gara alle Olimpiadi. Ma ben presto scoccherà l’appuntamento con un altro evento destinato inevitabilmente a calamitare l’attenzione del grande pubblico: il Festival di Sanremo. L’edizione 2026 inizierà martedì 24 febbraio per terminare sabato 28 febbraio, quando sarà incoronato il nuovo vincitore che – lo ricordiamo – avrà anche di diritto l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest (l’anno scorso Olly scelse di rinunciare e subentrò il secondo classificato, Lucio Corsi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritorni, rivincite e prime volte: chi sono i cantanti lombardi a Sanremo 2026 e cosa aspettarci dal Festival

Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

