Sanremo 2026 cantanti in gara | la lista completa dei 30 Big e cosa aspettarsi dal Festival

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il Festival di Sanremo 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio e il cast dei cantanti in gara è ormai definito. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha annunciato in diretta tv i 30 Big che saliranno sul palco dell’Ariston, confermando una scelta nel segno della varietà e del mix generazionale. Rispetto al regolamento iniziale, che prevedeva 26 artisti, i posti disponibili sono stati portati a 30 cantanti in gara, con un equilibrio tra debutti assoluti, ritorni molto attesi, figli d’arte e nomi che arrivano dalle scene urban, indie e neomelodica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Sanremo 2026, cantanti in gara: la lista completa dei 30 Big e cosa aspettarsi dal Festival

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sanremo 2026: Tanti Artisti Romani in Gara, Da Tommaso Paradiso a Eddie Brock La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, annunciata da Carlo Conti, vedrà una nutrita presenza di cantanti romani tra i trenta Big in gara, tra cui Eddie Brock, L - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, ecco i cantanti in gara. L’annuncio di Carlo Conti al Tg1 Vai su X

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Secondo fanpage.it

Sanremo 2026, le reazioni dei cantanti in gara tra debutti e grandi ritorni - Ma lo hanno saputo come noi all'annuncio di Carlo Conti al Tg1: le reazioni ... Da amica.it

Figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué: quanto ne sapete dei 30 cantanti di Sanremo 2026? - Tra coppie, sconosciuti, habitué e figli d'arte, un breve manuale per sapere chi sono ... Come scrive amica.it

Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara - L'annuncio del conduttore e direttore artistico del 76esimo Festival della Canzone Italiana al Tg1 delle 13. Segnala iodonna.it

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Riporta vanityfair.it

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti” - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le scelte del direttore artistico della kermesse. Secondo libero.it