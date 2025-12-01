Sanremo 2026 | perché alcuni cantanti sono stati esclusi dal festival
esclusioni e candidati esclusi al festival di sanremo 2026. In seguito all’annuncio ufficiale dei 30 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, si apre un’ampia discussione sulle esclusioni che hanno coinvolto numerosi artisti italiani, tra veterani e nuove proposte. La selezione, affiancata da oltre 200–300 candidature, si è conclusa con una lista definita, lasciando numerosi nomi fuori dal palco dell’ Ariston. Questo articolo analizza le personalità escluse e le dinamiche che hanno caratterizzato questa scelta. le esclusioni più rilevanti al festival di sanremo 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
