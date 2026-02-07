Questa sera a Empoli si tiene un evento dedicato alla musica, alle percussioni e al corpo. Il percussionista Ettore Bonafè guida il pubblico in un percorso tra ritmo e movimento, creando un momento di incontro e di scambio attraverso la musica. L’appuntamento attira appassionati e curiosi alla ricerca di un’esperienza coinvolgente e diretta.

EMPOLI Un evento dedicato al ritmo, al corpo e alla musica come strumenti di incontro e relazione con il percussionista Ettore Bonafè. Tutto questo è " Drum Club ", l’incontro partecipativo che si terrà oggi al Dopolavoro Ferroviario di Empoli. L’iniziativa è inserita nel programma di Coincidenze Culturali, progetto promosso da Canto rovesciato Aps, realizzato con il contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie e patrocinato dal Comune di Empoli, che mira a valorizzare il quartiere della stazione trasformandolo in uno spazio di partecipazione, creatività e innovazione sociale. Musicista e formatore con oltre trent’anni di attività, Bonafè guiderà un laboratorio di percussioni e body percussion aperto a tutte e tutti, in cui l’esperto artista saprà intrecciare sapientemente studio, ricerca e pratica delle musiche del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Drum club". Percussioni, ritmo e corpo

