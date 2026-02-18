Drum circle facilitato
Un gruppo di persone si riunisce per un drum circle, attirate dalla voglia di condividere musica e creare un momento di aggregazione. La sessione si svolge in un parco cittadino, dove i partecipanti utilizzano strumenti semplici come tamburi e percussioni per suonare insieme. L’obiettivo è favorire il contatto tra i presenti attraverso il ritmo e stimolare un senso di comunità.
Un incontro culturale e partecipativo dedicato al ritmo e alla musica come strumenti di connessione, ascolto e benessere collettivo. Il drum circle (cerchio di tamburi) è uno spazio aperto alla cittadinanza in cui le persone si incontrano per suonare insieme, ascoltarsi e creare un’esperienza sonora condivisa.Non si tratta né di un concerto né di una lezione, ma di un momento di partecipazione attiva in cui il ritmo diventa linguaggio comune e occasione di relazione. Attraverso il suono del tamburo e delle percussioni, l’incontro favorisce presenza, ascolto reciproco e senso di comunità. Il ritmo condiviso contribuisce a rallentare, sciogliere tensioni e creare un clima di accoglienza e inclusione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"Drum club". Percussioni, ritmo e corpoQuesta sera a Empoli si tiene un evento dedicato alla musica, alle percussioni e al corpo.
Zes, arrivano due importanti novità: l'accesso al credito facilitato e il bonus assunzioniIl Governo ha approvato due nuove misure per la Zes Unica, che coinvolge anche le Marche.
Drum circle facilitato
Condividiamo un evento della nostra amica Rachele Poggianti, counselor, drum circle facilitator e tecnico del rilassamento sonoro Di ritmo in ritmo, di movimento in movimento: non sono mai sola quando muovo un passo, nè quando decido di sostare s facebook