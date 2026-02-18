Un gruppo di persone si riunisce per un drum circle, attirate dalla voglia di condividere musica e creare un momento di aggregazione. La sessione si svolge in un parco cittadino, dove i partecipanti utilizzano strumenti semplici come tamburi e percussioni per suonare insieme. L’obiettivo è favorire il contatto tra i presenti attraverso il ritmo e stimolare un senso di comunità.

Un incontro culturale e partecipativo dedicato al ritmo e alla musica come strumenti di connessione, ascolto e benessere collettivo. Il drum circle (cerchio di tamburi) è uno spazio aperto alla cittadinanza in cui le persone si incontrano per suonare insieme, ascoltarsi e creare un’esperienza sonora condivisa.Non si tratta né di un concerto né di una lezione, ma di un momento di partecipazione attiva in cui il ritmo diventa linguaggio comune e occasione di relazione. Attraverso il suono del tamburo e delle percussioni, l’incontro favorisce presenza, ascolto reciproco e senso di comunità. Il ritmo condiviso contribuisce a rallentare, sciogliere tensioni e creare un clima di accoglienza e inclusione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

"Drum club". Percussioni, ritmo e corpoQuesta sera a Empoli si tiene un evento dedicato alla musica, alle percussioni e al corpo.

Zes, arrivano due importanti novità: l'accesso al credito facilitato e il bonus assunzioniIl Governo ha approvato due nuove misure per la Zes Unica, che coinvolge anche le Marche.

Drum circle facilitato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.