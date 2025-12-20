Lo sciopero delle bambine raccontato da Rita Pelusio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1902 le 'piscinine' di Milano, apprendiste sartine tra i 6 e i 14 anni, manifestarono in 500 per i loro diritti di lavoratrici e vinsero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lo sciopero delle bambine raccontato da rita pelusio

© Ilgiorno.it - Lo sciopero delle bambine raccontato da Rita Pelusio

Leggi anche: “Il teatro per tutti”, al Ferrari di Camposampiero “Lo sciopero delle bambine. L'eroica impresa del 1902”

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo sciopero delle bambine: la rivoluzione del 1902 delle “piscinine” di Milano approda a teatro - sarte, tra i 6 e i 14 anni, che, senza una guida adulta, scesero per le strade per chiedere migliori salari e condizioni di lavoro. quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.