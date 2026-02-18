Ristrutturazione edilizia e incentivi Un' opportunità per rinnovare casa

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato gli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia, creando un’opportunità concreta per chi desidera migliorare la propria casa. La norma mantiene inalterati i benefici già attivi nel 2025, consentendo ai proprietari di usufruire di detrazioni fino al 50-65% sulle spese di intervento. Molti investitori approfittano di questa misura per aggiornare gli impianti o migliorare l’efficienza energetica, soprattutto nelle zone centrali. Le agevolazioni rappresentano una valida spinta per il settore edilizio.

La Legge di Bilancio 2026 ha rinnovato le agevolazioni fiscali dedicate alla riqualificazione del patrimonio edilizio, mantenendo sostanzialmente lo stesso impianto già in vigore nel 2025 e garantendo continuità a uno degli strumenti più utilizzati da chi decide di rinnovare la propria abitazione. Il riferimento resta l’articolo 16-bis del TUIR, che prevede una detrazione Irpef per i lavori eseguiti sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, indipendentemente dalla categoria catastale, comprese le pertinenze. Anche per il 2026 sarà quindi disponibile il bonus unico con detrazione al 50% per gli interventi sulla prima casa e al 36% per le seconde abitazioni, con un limite massimo di spesa fissato a 96. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

