Dalla Super Zes agli incentivi per l' edilizia residenziale | le altre norme della finanziaria approvate

La recente finanziaria introduce importanti novità: dalla Super Zes agli incentivi per l’edilizia residenziale. Il governo festeggia l’approvazione di queste misure, mentre il percorso in Sala d’Ercole procede con tempi più lunghi. L’Ars si riunisce nuovamente per esaminare la manovra, segnando un passo fondamentale nel quadro delle politiche economiche e di sviluppo del paese.

Dalla Super Zes ai nuovi incentivi per interventi sull'edilizia residenziale. Il governo brinda all'approvazione delle due misure, ma la finanziaria procede a rilento a Sala d'Ercole dove oggi è tornata a riunirsi l'Ars per l'esame della manovra. Via libera a un solo articolo durante la mattina.

