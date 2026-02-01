Incentivi 2026 | Opportunità per Colonnine e retrofit Gpl

Le nuove misure per il 2026 puntano a incentivare le colonnine di ricarica e il retrofit Gpl. Le aziende e i proprietari di auto sono già alla ricerca di soluzioni per beneficiare degli incentivi e aggiornare i loro veicoli. Le condizioni sono più favorevoli e spingono a investire in alternative più ecologiche. Chi ha un'auto a Gpl o pensa di installare una colonnina di ricarica può approfittarne fin da ora.

