Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro

Una baby sitter ha commesso un errore al suo primo giorno di lavoro, causando il tentato rapimento a Monteverde. La donna, confusa sulla reale identità del bambino, ha tentato di portarlo via dalla scuola dell’infanzia di Largo Ravizza. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri genitori e insegnanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha fermato la baby sitter e chiarito l’equivoco. La situazione si è risolta grazie all’intervento rapido delle autorità. La scuola ha rafforzato le misure di sicurezza per evitare altri incidenti simili.

(Adnkronos) – C'è un equivoco nato dall'errore di una baby sitter al suo primo giorno di lavoro dietro il caso del tentato rapimento nella scuola dell'infanzia di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde, a Roma. È quanto ha ricostruito la polizia che ha avviato subito le indagini dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba. Secondo quanto emerso, una baby sitter filippina sui 35 anni, che parla solo inglese, è entrata quella mattina per errore nella scuola materna e spaesata è stata accompagnata dalla collaboratrice scolastica dalla maestra, a cui ha mostrato la foto di due bambini. In realtà era la foto di whatsapp di qualche anno fa di due bimbi che vanno alle elementari che si trovano nello stesso plesso, proprio accanto alla scuola.