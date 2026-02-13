Roma tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde | la Polizia di Stato cerca una donna che si spacciava per baby-sitter

Il 11 febbraio, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde, dove una donna si spacciava per baby-sitter. La stessa persona si aggirava tra gli istituti, avvicinando i bambini e cercando di portarne via uno dei piccoli. Gli agenti stanno cercando di identificare e rintracciare la donna, che ha già fatto perdere le sue tracce.

Due episodi analoghi si sono verificati l'11 febbraio in due istituti del quartiere romano di Monteverde. Una donna avrebbe tentato di prelevare bambini presentandosi come baby-sitter e mostrando fotografie dei minori sul proprio cellulare.