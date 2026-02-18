Rinnovo Spalletti cosa filtra dopo la pesante sconfitta con il Galatasaray in Champions League Le novità dalla Continassa

Dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray in Champions League, la Juventus sta valutando il futuro di Spalletti. La sconfitta ha sollevato dubbi sulla strategia dell’allenatore, mentre i dirigenti si sono incontrati per discutere le prossime mosse. La società sta analizzando i risultati delle ultime partite e i possibili interventi sul mercato.

Rinnovo Spalletti, cosa filtra in casa bianconera dopo la pesante sconfitta in Champions League. Vediamo le novità dalla Continassa. La Juve si ritrova a dover gestire le scorie tossiche di una notte europea da dimenticare, segnata dal pesantissimo 2-5 subìto a Istanbul contro il Galatasaray. Un passivo di queste proporzioni solitamente apre processi sommari, ma la linea societaria è chiara. Secondo quanto riportato con decisione da Sportmediaset, la batosta turca non dovrebbe modificare l'opinione dei dirigenti bianconeri sull'operato quotidiano di Luciano Spalletti. La posizione dell'allenatore resta solidissima e, di conseguenza, il tema del rinnovo di contratto del mister rimane prioritario e non soggetto a ripensamenti emotivi.