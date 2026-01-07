Ecco le ultime novità sugli infortunati della Juventus, Kelly e Conceicao, in vista della partita contro la Cremonese. Fonti dalla Continassa offrono aggiornamenti sul loro stato di forma e sui tempi di recupero, contribuendo a chiarire le scelte dell’allenatore in vista della prossima sfida.

Infortunati Juve, le ultime novità su Kelly e Conceicao in vista della sfida contro la Cremonese. Ecco che cosa filtra dalla Continassa. La Juve ha già messo nel mirino la sfida casalinga contro la Cremonese, in programma tra cinque giorni. Dall’infermeria della Continassa arrivano aggiornamenti importanti per Luciano Spalletti, che potrà contare su un recupero fondamentale per il reparto arretrato. ULTIME NOTIZIE SERIE A Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lloyd Kelly, rimasto a riposo contro il Sassuolo per un affaticamento alla coscia destra, sarà regolarmente a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, le ultime novità su Kelly e Conceicao in vista del match con la Cremonese. Cosa filtra dalla Continassa

Leggi anche: Infortunati Juve: dalla Continassa arrivano novità importanti su Conceicao e Cabal. Cosa filtra verso la prossima sfida di Serie A col Lecce

Leggi anche: Infortunati Juve, indicazioni importantissime dalla Continassa: Yildiz torna in gruppo, ci sono novità su Kelly. Le ultimissime – VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Infortunati Juve | Conceicao torna in gruppo ecco come sta Cabal Tutte le novità verso la sfida contro il Lecce; Infortunati Juve | le novità su Conceicao e Kelly dopo l’allenamento odierno verso il Sassuolo Si ferma anche Rouhi le sue condizioni; Infortunati Juve | dalla Continassa arrivano novità importanti su Conceicao e Cabal Cosa filtra verso la prossima sfida di Serie A col Lecce; Infortunati Juve inizia il lavoro verso il Lecce | novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento alla Continassa Cos’è successo.

Infortunati Juventus | Cabal, Rugani, Gatti e Conceicao: novità e ultimissime - Archiviata la vittoria contro il Pisa, la Juventus è tornata a lavorare sul campo per preparare la sfida ... fantamaster.it