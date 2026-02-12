Lecco-Tirano | sabotaggio alla linea ferroviaria indagini per atto doloso e allarme sicurezza infrastrutture lombarde

La linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata, interrompendo il servizio e creando allarme tra le autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando su un atto doloso che mette in discussione la sicurezza delle infrastrutture nella regione. La polizia sta raccogliendo prove per capire chi ha messo in atto il sabotaggio e quali potrebbero essere le conseguenze. La situazione resta sotto controllo, ma l’incidente accende i timori sulla protezione delle reti ferroviarie lombarde.

Sabotaggio sulla Lecco-Tirano: Interrotta un'Arteria della Lombardia, Allarme per la Sicurezza delle Infrastrutture. Un grave atto di sabotaggio ha interrotto la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026. L'incendio di cavi della centralina ha bloccato un collegamento cruciale per la provincia di Lecco e la Valtellina, sollevando immediate preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture regionali e generando un'ampia reazione politica. Un Attacco al Cuore del Territorio. La linea Lecco-Tirano, costruita alla fine del XIX secolo, rappresenta un'arteria vitale per la mobilità in Lombardia, collegando la provincia di Lecco con la Valtellina e le aree limitrofe.

