Inter a caccia di trofei | stasera la Coppa Italia per concretizzare il sogno dello scorso anno

Inter News 24 Inter in campo questa sera per la Coppa Italia: l’obiettivo è completare il lavoro lasciato a metà sul più bello lo scorso anno. Nonostante il finale amaro della scorsa stagione, in casa Inter l’ambizione non si è spenta. Il Corriere dello Sport torna a parlare con una certa audacia di Triplete, sottolineando come l’intenzione dei nerazzurri sia quella di riprovare a competere per tutti i traguardi in questa nuova annata. LEGGI ANCHE: Josep Martinez pronto alla titolarità in Inter Venezia: il portiere torna a ‘sorridere’ dopo settimane complicate Crollo superato: il sacro fuoco dell’ambizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter a caccia di trofei: stasera la Coppa Italia per concretizzare il sogno dello scorso anno

