Impresa biancorossa | Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia

Il Forlì Calcio a 5 si aggiudica un accesso emozionante alle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, grazie a un triangolare combattuto e deciso nell’ultima giornata. La squadra biancorossa ha dimostrato determinazione e spessore, superando avversari di livello e conquistando un risultato importante nel cammino stagionale.

