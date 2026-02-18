Rileggere l’Europa
Rémi Brague ha dedicato gli ultimi cinquant’anni allo studio della storia antica dell’Europa, spinto dalla volontà di scoprire le origini culturali del continente. La sua passione nasce dal desiderio di preservare l’eredità che ha plasmato le società europee, specialmente in un momento in cui molte tradizioni sembrano indebolirsi. Durante le sue ricerche, ha analizzato testi antichi e ha cercato di capire come le idee fondamentali abbiano attraversato i secoli, influenzando le civiltà moderne.
Da ormai mezzo secolo Rémi Brague indaga la storia antica dell’Europa, per rintracciare le sorgenti culturali del nostro continente (Brague preferisce la nozione di “sorgente”, che considera più dinamica di quella di “radici”), e per offrire all’oggi qualche indicazione perché la tradizione che ha fatto grande l’Europa non si perda. Il libro che esce ora per le edizioni Ares raccoglie un dialogo tra Brague e alcuni studiosi della Associazione Patres e due brevi testi inediti in Italia, e offre l’occasione di una prima introduzione a un pensiero sempre profondo e insieme lieve. Brague comincia infatti sorridendo di sé e del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Su Tortora rileggere Jannuzzi e BordinQuesta mattina, a pochi giorni dalla riapertura del caso, si torna a parlare di Enzo Tortora.
Quattro incontri per rileggere la grande storiaA Todi, i cittadini si riuniscono per quattro incontri dedicati alla storia, dopo che il centro storico ha visto un aumento di visitatori interessati alla cultura locale.
Perché l'Europa non reagisce
Argomenti discussi: Identikit culturale dell'Europa: valori e identità; 2013 - 11 febbraio – 2026. Perché tredici anni dopo è importante rileggere la declaratio di Benedetto XVI; La democrazia americana com’era; Nuova guida per il Museo Nivola: Chiara Gatti alla Direzione.
Draghi e l'Europa federale, il passo avanti è: facciamolo solo con chi ci sta (come con l'Euro)Rileggere i passaggi chiave dell'intervento a Lovanio dell'ex presidente della Bce aiuta a capire il salto di qualità: dentro chi vuole più Europa, fuori chi ne vuole sempre meno ... adnkronos.com
L'Europa, il nuovo avversario degli Stati UnitiLa nuova dottrina di Washington segna la fine dell’illusione transatlantica: l’Europa scopre di essere sola proprio mentre Trump ne mette in discussione sicurezza, commercio e democrazia Se ce ne ... ilfoglio.it
Il Premio Europa in Versi e in Prosa sta per tornare e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. È il momento di rileggere i manoscritti, perfezionare quell’ultimo verso che non vi dava pace e dare voce alle vostre storie. Perché partecipare Non è solo un facebook