Rémi Brague ha dedicato gli ultimi cinquant’anni allo studio della storia antica dell’Europa, spinto dalla volontà di scoprire le origini culturali del continente. La sua passione nasce dal desiderio di preservare l’eredità che ha plasmato le società europee, specialmente in un momento in cui molte tradizioni sembrano indebolirsi. Durante le sue ricerche, ha analizzato testi antichi e ha cercato di capire come le idee fondamentali abbiano attraversato i secoli, influenzando le civiltà moderne.

Da ormai mezzo secolo Rémi Brague indaga la storia antica dell’Europa, per rintracciare le sorgenti culturali del nostro continente (Brague preferisce la nozione di “sorgente”, che considera più dinamica di quella di “radici”), e per offrire all’oggi qualche indicazione perché la tradizione che ha fatto grande l’Europa non si perda. Il libro che esce ora per le edizioni Ares raccoglie un dialogo tra Brague e alcuni studiosi della Associazione Patres e due brevi testi inediti in Italia, e offre l’occasione di una prima introduzione a un pensiero sempre profondo e insieme lieve. Brague comincia infatti sorridendo di sé e del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rileggere l’Europa

Su Tortora rileggere Jannuzzi e BordinQuesta mattina, a pochi giorni dalla riapertura del caso, si torna a parlare di Enzo Tortora.

Quattro incontri per rileggere la grande storiaA Todi, i cittadini si riuniscono per quattro incontri dedicati alla storia, dopo che il centro storico ha visto un aumento di visitatori interessati alla cultura locale.

Perché l'Europa non reagisce

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.