A Todi, i cittadini si riuniscono per quattro incontri dedicati alla storia, dopo che il centro storico ha visto un aumento di visitatori interessati alla cultura locale. La città di Jacopone ospita eventi che mettono in luce i momenti più importanti del passato, attraverso presentazioni di libri e ricordi di eventi storici.

TODI – La città di Jacopone sarà teatro di quattro incontri dedicati alla grande storia, raccontata attraverso la presentazione di libri e il ricordo di grandi eventi. L’idea non è solo quella di un semplice approfondimento editoriale: gli incontri, presentati da Roberto Donati e moderati da Umberto Berlenghini, saranno caratterizzati da momenti di confronto con autori e studiosi per rileggere avvenimenti del nostro passato e per dare un contributo alla comprensione del presente. Si inizia sabato 21 febbraio, nella Sala Affrescata, con lo storico Andrea Maori (foto) che presenta il libro “ Herbert Kappler-La fuga di Stato del boia della Fosse Ardeatine “. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro incontri per rileggere la grande storia

Torna “Cineracconti”, la serie di incontri dedicata alla storia del cinema, organizzata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Life After Divorce; 4 Steps To Writing The Next Chapter Of Your Story

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.