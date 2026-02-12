su tortora rileggere jannuzzi e bordin

Questa mattina, a pochi giorni dalla riapertura del caso, si torna a parlare di Enzo Tortora. Tra ricordi e analisi, giornalisti e storici cercano di fare luce su un episodio ancora avvolto da ombre. La discussione si concentra su come il sistema giudiziario abbia trattato l’ex conduttore televisivo e su quali errori siano stati fatti nel corso degli anni.

La serie in tv: per Bellocchio un dramma privato, la giustizia non c’entra. Urge ripasso dei fatti Ma quante volte si deve ammazzare Enzo Tortora? So bene che Marco Bellocchio è un vecchio e bravo artista di cinema pieno di esperienza e talento, e so che Valerio Cappelli è un cronista culturale del Corriere irreprensibile. Eppure ieri, in combutta ma senza saperlo, hanno spezzato di nuovo, cancellandola, l’esistenza reale di un uomo, di un cittadino che fu trascinato nell’inferno della cattiva giustizia, nella prima metà degli anni Ottanta, a Napoli, e dopo la piena assoluzione seguita alla persecuzione, a una condanna grottesca e al carcere, cedette alla disperazione e alla malattia denunciando le malefatte dei suoi aguzzini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Portobello”, la serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, dedicata alla figura di Enzo Tortora.

La serie tv di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora mette in luce ancora una volta un’Italia che fatica a imparare dai propri errori.

