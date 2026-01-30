Il ministro Nordio respinge con forza le accuse secondo cui la nuova riforma minerebbe l’indipendenza della magistratura. In un intervento deciso, Nordio definisce “blasfemo” questo pensiero e ribadisce il suo impegno a difendere un principio a suo avviso fondamentale, nato in momenti difficili della storia repubblicana.

l ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di Cassazione. Tutte le attività per l'innovazione tecnologica, ha continuato il ministro, "sono state compiute nel pieno rispetto della legge: troverei irriguardoso soffermarmi a smentire alcuni ripugnanti insinuazioni che in questi giorni sono state diffuse sull'ipotesi di interferenze illecite, da parte nostra, sull'attività esclusiva e sovrana della magistratura". "Nell'ambito del diritto penale – ha aggiunto – non ci siamo accaniti in una proliferazione dissennata di indiscriminati interventi persecutori, piuttosto abbiamo inteso colmare alcuni vuoti di tutela determinati da intollerabili forme di aggressività, di sopruso e di frode soprattutto verso i soggetti più deboli e da nuove forme di criminalità connesse all'uso improprio delle innovative tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.

Il ministro Nordio attacca duramente le critiche sulla riforma della giustizia, definendole “blasfeme” chi sostiene che limiti l’indipendenza delle toghe.

Una giustizia per i potenti: la riforma svelata da Nordio

Argomenti discussi: Giustizia, Nordio: Blasfemo dire che riforma mina indipendenza magistratura; Anno giudiziario 2026: D'Ascola, garantire indipendenza dei magistrati

