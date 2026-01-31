Sfida al sistema | le tensioni politiche minano l’indipendenza della magistratura nell’anno giudiziario

Questa mattina si è aperto l’anno giudiziario con un dibattito acceso sulla posizione della magistratura. Le tensioni tra politica e magistratura inquietano, con segnali che fanno preoccupare molti: interferenze e pressioni rischiano di mettere in crisi l’indipendenza delle toghe. La credibilità del sistema giudiziario italiano potrebbe essere compromessa se questa situazione dovesse peggiorare.

L’indipendenza della magistratura italiana è al centro di un dibattito acceso all’inizio dell’anno giudiziario, con segnali preoccupanti di interferenze politiche che minano la credibilità del sistema giudiziario. Il presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe Gramola, ha evidenziato come le contrapposizioni politiche, spesso di carattere radicale, stiano influenzando in modo crescente il modo in cui la magistratura è percepita e giudicata dal pubblico e dai poteri istituzionali. Il suo intervento, pronunciato durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, non è stato solo un richiamo al rispetto della legge, ma un allarme sul rischio che il potere giudiziario venga strumentalizzato per fini di propaganda o confronto ideologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

