Blasioli Pd | Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici i bandi sono in ritardo

Il centrodestra si trova sotto accusa per le scarse risposte sui contributi destinati ai pazienti oncologici, con ritardi nei bandi e dichiarazioni contestabili degli assessori Verì e Santangelo. La situazione evidenzia una gestione poco trasparente e una comunicazione inadeguata, che rischia di penalizzare coloro che necessitano di sostegno. È importante fare chiarezza e garantire risposte tempestive alle esigenze dei cittadini.

Blasioli (Pd) denuncia chiusura di due biblioteche a Pescara - Accorpamento delle biblioteche a Pescara: la denuncia arriva dal Pd e in particolare dal consigliere regionale Antonio Blasioli nel corso di una conferenza stampa tenuta all'interno della biblioteca ... ansa.it

L'AQUILA, IL PATTO PER L'ABRUZZO CONTRO IL CENTRODESTRA: «UN BILANCIO CHE IMPOVERISCE I CITTADINI» GUARDA IL SERVIZIO Luciano D'Amico Antonio Blasioli Pd Abruzzo Consiglio regionale dell'Abruzzo Regione Abruzzo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.