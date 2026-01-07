Blasioli Pd | Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici i bandi sono in ritardo
Il centrodestra si trova sotto accusa per le scarse risposte sui contributi destinati ai pazienti oncologici, con ritardi nei bandi e dichiarazioni contestabili degli assessori Verì e Santangelo. La situazione evidenzia una gestione poco trasparente e una comunicazione inadeguata, che rischia di penalizzare coloro che necessitano di sostegno. È importante fare chiarezza e garantire risposte tempestive alle esigenze dei cittadini.
“La risposta degli assessori Nicoletta Verì e Roberto Santangelo è squalificante e inaccettabile. Davanti a una questione così seria la Giunta si nasconde dietro il dito della burocrazia e, nella furia di difendere le Asl, di fatto ammette in capo alla Regione la colpa del ritardo sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
