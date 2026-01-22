Italian Global Series le date del festival internazionale dedicato alle serie

Italian Global Series è il festival internazionale dedicato alle serie televisive, giunto alla sua seconda edizione. Dal 3 all'11 luglio 2026, l'evento si svolgerà a Rimini e Riccione, offrendo incontri e approfondimenti sul mondo delle serie. Un’occasione per professionisti e appassionati di scoprire le tendenze e le novità del settore in un contesto dedicato alla cultura televisiva.

Conto alla rovescia per il ritorno del festival internazionale dedicato alle serie. L'appuntamento con la seconda edizione dell'Italian Global Series è a Rimini e Riccione dal 3 all'11 luglio 2026. La madrina e presentatrice della seconda edizione è l'attrice Matilde Gioli.Diretto dal critico.🔗 Leggi su Today.it Softball: il calendario della Serie A1 2026. Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa ItaliaEcco il calendario della Serie A1 di softball 2026, una stagione ricca di emozioni e sfide. Italian Global Series Festival, annunciati vincitori e ospiti internazionaliSono stati annunciate oggi le serie italiane vincitrici del Premio Maximo per le opere edite all'interno dell'Italian Global Series Festival che debutterà sabato 21 giugno a Rimini e proseguirà fino ... ilgazzettino.it Italian Global Series Festival: chi sono i vincitori dei premi Maximo per le serie italianeSono stati annunciati i Premi Maximo per le serie italiane edite assegnati dalle giurie dell'Italian Global Series Festival, la cui prima edizione si terrà tra Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno. movieplayer.it

