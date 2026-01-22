Tv seconda edizione dell’Italian Global Series dal 3 all’11 luglio

La seconda edizione dell’Italian Global Series, festival internazionale dedicato alle serie TV, si svolgerà dal 3 all’11 luglio a Rimini e Riccione. L’evento, annunciato dalla presidente di APA Chiara Sbarigia, offre un’occasione per approfondire temi e tendenze del settore televisivo, favorendo scambi culturali e professionali tra i partecipanti.

Roma, 22 gen. (askanews) – Chiara Sbarigia, presidente di APA, ha annunciato le nuove date della seconda edizione dell’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie tv, che si terrà dal 3 all’11 luglio a Rimini e Riccione. Diretto dal critico Marco Spagnoli, il festival è organizzato da APA Associazione Produttori Audiovisivi, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, della SIAE e di AGIS. La madrina e presentatrice della seconda edizione è l’attrice Matilde Gioli. Interamente gratuito, l’Italian Global Series torna dopo la prima edizione del 2025 che ha visto coinvolti 155 prodotti seriali provenienti da 34 paesi, personalità dell’audiovisivo internazionale e altre legate ai migliori prodotti italiani dell’anno che hanno ricevuto i Premi Maximo.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

