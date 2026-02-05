Chiuso l' Uci Cinemas di Via del Cavallaccio

Da firenzetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sale dell'Uci Cinemas di Via del Cavallaccio sono state chiuse temporaneamente. La decisione arriva dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La gestione ha già avviato le pratiche per riaprire al più presto, ma al momento le porte rimangono sbarrate. I clienti che avevano acquistato biglietti sono stati informati del problema e stanno aspettando aggiornamenti.

Le sale dell'Uci Cinemas temporaneamente chiuse. Questo quanto accaduto dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La decisione è arrivata quando il Suap del Comune ha ricevuto il verbale della commissione, coordinata dalla prefettura.Dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Uci Cinemas Via del Cavallaccio

Per l’uscita di “Wicked 2, all’Uci Cinemas un’esperienza magica

Five Nights at Freddy’s 2 | Le iniziative di UCI Cinemas

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uci Cinemas Via del Cavallaccio

Argomenti discussi: Uci Cinemas Firenze momentaneamente chiuso: agibilità non confermata dopo i controlli; EmiliaRomagna: al cinema dal febbraio Giulio Regeni – Tutto il male del mondo; Il Salone del libro dedicato a social e ragazzini.

chiuso l uci cinemasChiuso il cinema Uci di Firenze, agibilità non confermata alla multisalaLo stop è dovuto alla mancata conferma dell’agibilità dopo il controllo periodico effettuato dalla Commissione provinciale di vigilanza ... lanazione.it

chiuso l uci cinemasFirenze, chiuso l'Uci Cinema: agibilità non confermata alla multisalaLo stop della multisala di Campi Bisenzio è dovuto alla mancata conferma dell’agibilità dopo il controllo periodico effettuato dalla Commissione provinciale di vigilanza ... corrierefiorentino.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.