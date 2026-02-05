Chiuso l' Uci Cinemas di Via del Cavallaccio

Le sale dell'Uci Cinemas di Via del Cavallaccio sono state chiuse temporaneamente. La decisione arriva dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La gestione ha già avviato le pratiche per riaprire al più presto, ma al momento le porte rimangono sbarrate. I clienti che avevano acquistato biglietti sono stati informati del problema e stanno aspettando aggiornamenti.

Le sale dell'Uci Cinemas temporaneamente chiuse. Questo quanto accaduto dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La decisione è arrivata quando il Suap del Comune ha ricevuto il verbale della commissione, coordinata dalla prefettura.

