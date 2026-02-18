riapre la biblioteca comunale di salerno

Il Comune di Salerno annuncia la riapertura della Biblioteca Comunale dopo mesi di lavori di ristrutturazione. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 17.30, si terrà l’inaugurazione ufficiale presso l’Hub Socio Culturale Sichelgaita, dove si trovano i locali rinnovati. La biblioteca torna accessibile ai cittadini con nuovi spazi e servizi rinnovati, pronti ad accogliere studenti, studenti e appassionati di lettura.

Salerno – Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.30, è in programma il taglio del nastro della Biblioteca Comunale di Salerno, che riapre al pubblico nei locali dell’ Hub Socio Culturale Sichelgaita (ex Centro per l’Impiego). La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi, nasce con l’obiettivo di offrire alla città un presidio culturale stabile, uno spazio aperto alla cittadinanza per promuovere la narrazione e favorire la diffusione del patrimonio librario. La Biblioteca si propone come punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. 🔗 Leggi su Zon.it

