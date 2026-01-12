Riapre dopo 15 anni la biblioteca comunale di Troia

Dopo quindici anni di chiusura, la Biblioteca comunale ‘Francesco Paolo Marasca’ di Troia riapre al pubblico. La cerimonia di riapertura ha visto una partecipazione significativa della comunità locale, evidenziando l’importanza di questo spazio di cultura e studio. La biblioteca, intitolata al noto docente e intellettuale troiano, rappresenta un punto di riferimento per la promozione della conoscenza e dell’educazione nel territorio.

Un bagno di folla ha salutato la riapertura, dopo 15 anni, della Biblioteca comunale 'Francesco Paolo Marasca' di Troia (che lo stesso docente e intellettuale troiano a cui è intitolata definiva nel 1981 "casa della cultura"). Il progetto messo in campo dal Comune di Troia dà seguito alle.

