Garlasco cosa succede ora? Alberto Stasi aspetta la perizia sull' orario di morte di Chiara Poggi | l' esito che può ridargli un alibi per la revisione
A Garlasco, l’attesa cresce: Alberto Stasi attende la perizia sull’orario di morte di Chiara Poggi, un esito che potrebbe riaprire il suo caso. Nel frattempo, si conclude l’udienza di ieri, 18 dicembre, con la chiusura dell’incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso. La vicenda si infittisce di nuovi dettagli, mantenendo alta l’attenzione sulla tragica vicenda di Chiara e i suoi protagonisti.
Con l'udienza di ieri (18 dicembre) si chiude l'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Gli esperti che dalla scorsa primavera si. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: «Chiara Poggi si è difesa», la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l?orario del delitto e si riapre il caso Garlasco
Leggi anche: Garlasco, "Alberto Stasi innocente, la nuova perizia lo scagiona", delitto Poggi verso la svolta: "Orario morte attorno alle 11, non alle 9:35"
Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Garlasco, conclusa l'udienza dell'incidente probatorio | Stasi in aula. Il legale dei Poggi: «Alberto colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni, siamo molto soddisfatti»; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio.
Garlasco, cosa succede ora? Alberto Stasi aspetta la perizia sull'orario di morte di Chiara Poggi: l'esito che può ridargli un alibi per la revisione - Con l'udienza di ieri (18 dicembre) si chiude l'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. leggo.it
Cos’è l’incidente probatorio e cosa succede oggi nel caso di Garlasco - La genetista della Polizia Scientifica Denise Albani presenta in aula i risultati del DNA Y trovato sotto le unghie della vittima e l ... famigliacristiana.it
Garlasco, l’udienza in diretta: oggi l’incidente probatorio con i risultati sul DNA di Sempio, anche Alberto Stasi in aula - Oggi 18 dicembre in Tribunale a Pavia si terrà l'udienza più attesa sul caso Garlasco da quando sono iniziate le indagini su Andrea Sempio. fanpage.it
Garlasco, depositata la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi - 1mattina News 04/12/2025
Garlasco, udienza finita. Caos all'uscita di Alberto Stasi: cosa è successo - facebook.com facebook
Caso #Garlasco, oggi l'udienza più attesa che chiude l'incidente probatorio: cosa succede ora #AndreaSempio #Sempio #stasi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.