Garlasco cosa succede ora? Alberto Stasi aspetta la perizia sull' orario di morte di Chiara Poggi | l' esito che può ridargli un alibi per la revisione

A Garlasco, l’attesa cresce: Alberto Stasi attende la perizia sull’orario di morte di Chiara Poggi, un esito che potrebbe riaprire il suo caso. Nel frattempo, si conclude l’udienza di ieri, 18 dicembre, con la chiusura dell’incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso. La vicenda si infittisce di nuovi dettagli, mantenendo alta l’attenzione sulla tragica vicenda di Chiara e i suoi protagonisti.

