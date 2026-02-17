La vergogna contro il questore di Brescia | la sinistra a fianco degli antagonisti FI | Dovrebbero avere posizione netta su sicurezza

Il questore di Brescia è stato preso di mira lunedì 16 febbraio durante una manifestazione organizzata davanti alla Questura. La protesta, promossa da Il Magazzino 47, l’Associazione Diritti per tutti e il Collettivo Onda Studentesca, ha attirato alcuni antagonisti che hanno gridato slogan contro le forze dell’ordine. La presenza di alcuni esponenti di sinistra ha suscitato polemiche, con il partito di centrodestra FI che chiede una posizione chiara sulla questione della sicurezza. Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni e cartelli offensivi, creando tensione tra i presenti.

Nella giornata di lunedì 16 febbraio si è svolta a Brescia una manifestazione davanti alla Questura locale organizzato da Il Magazzino 47, l’Associazione Diritti per tutti e il Collettivo Onda Studentesca. La ragione dietro la mobilitazione risiede nelle disposizioni decise dal questore a carico di attivisti d’area antagonista bresciana, avvisi orali in relazione a recenti manifestazioni che si sono svolte nella città della Leonessa. Vengono definite “angherie” dalla sinistra radicale di estrazione civile ma ora a dar sostegno a queste posizioni si sono aggiunti due consiglieri comunali di Brescia, Francesco Catalano della lista “Al lavoro con Brescia”) e Valentina Gastaldi di “Brescia Attiva”, i quali si posizionano all’interno delle stesse argomentazioni degli antagonisti contro il questore, tanto che le loro parole sono diventate funzionali alla causa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La vergogna contro il questore di Brescia: la sinistra a fianco degli antagonisti. FI: "Dovrebbero avere posizione netta su sicurezza" La sinistra bresciana a fianco degli antagonisti contro il questore: "Vuole limitare il diritto di manifestare"Il primo febbraio, il questore di Brescia ha deciso di aumentare i controlli durante le manifestazioni pubbliche, scatenando la reazione di alcuni gruppi di sinistra. Leggi anche: Le foto della vergogna e la caccia al poliziotto degli antagonisti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vi racconto la vergogna di Niscemi. I fondi per prevenire il dissesto vennero stornati; Monica Castro e il discorso della vergogna contro i palestinesi storpi e senza casa; Vergogna Bastoni, quell’esultanza non se la meritava nessuno; Olimpiadi 2026, Buonfiglio: Sport sostenuto come mai, vergogna per chi polemizza. La vergogna contro il questore di Brescia: la sinistra a fianco degli antagonisti. FI: Dovrebbero avere posizione netta su sicurezzaDue esponenti della maggioranza in Comune si sono schierati al fianco degli antagonisti nell’attacco al questore Sartori per tre avvisi orali ad altrettanti attivisti locali ... msn.com Monica Castro e il discorso della vergogna contro i palestinesi storpi e senza casaLa consigliera di Fdi, in una seduta di fine gennaio, ha deplorato la proposta di gemellaggio fra Calenzano e Jenin, una città palestinese, trovando irragionevole intrattenere rapporti con persone ri ... globalist.it "Bastoni ha sbagliato, ha simulato. Trovi un altro arbitro, prende il secondo giallo ed è andato. Ha fatto un errore, io lo feci in Roma-Brescia [...] Chi attacca Bastoni si deve vergognare, così fomentano i leoni da tastiera, una roba vergognosa. La morale adesso facebook