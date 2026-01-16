La Uil incontra il nuovo questore Morelli Il sindacato se necessario pronto al ruolo di sentinella

La Uil ha incontrato il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, presso la sede della Questura. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti la sicurezza e la collaborazione tra istituzioni e sindacato. La Uil ha ribadito il proprio ruolo di ascolto e dialogo, ritenendosi pronta a contribuire come elemento di supporto e vigilanza nel rispetto delle esigenze della comunità e delle forze dell’ordine.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.