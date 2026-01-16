La Uil incontra il nuovo questore Morelli Il sindacato se necessario pronto al ruolo di sentinella
La Uil ha incontrato il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, presso la sede della Questura. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti la sicurezza e la collaborazione tra istituzioni e sindacato. La Uil ha ribadito il proprio ruolo di ascolto e dialogo, ritenendosi pronta a contribuire come elemento di supporto e vigilanza nel rispetto delle esigenze della comunità e delle forze dell’ordine.
Presso la sede della Questura di Rimini si è tenuto un incontro tra la Uil e il nuovo questore Ivo Morelli. Per la Uil erano presenti la segretaria della Uil Polizia Rimini Laura Casonato, il coordinatore confederale di Rimini Michele Bertaccini ed il segretario generale regionale della Uil. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
