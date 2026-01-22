Operaio resta incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno morto 25enne a Brusasco Torino

Un giovane di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita a Brusasco (Torino) mentre era al lavoro in una stalla. Durante l’attività, è stato accidentalmente risucchiato da un carro autocaricante, rimasta incastrato nel macchinario. L’incidente ha provocato il tragico decesso. La ricostruzione dell’evento è in corso, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto la sera di mercoledì 21 gennaio a Brusasco (Torino). L'uomo lavorava in un'azienda agricola ed è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Si tratta della seconda vittima sul lavoro registrata da inizio anno nel Torinese. Andrea Cricca morto sul lavoro a Brusasco, cosa è successo Malore per la madre di Andrea Cricca Seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese I numeri terribili delle morti sul lavoro in Italia Andrea Cricca morto sul lavoro a Brusasco, cosa è successo Il 25enne, residente a Monteu da Po, stava lavorando al macchinario, un carro autocaricante, per effettuare attività di routine quotidiana nell'azienda agricola "Il Clastlas", in cui si allevano bovini e altro bestiame.

