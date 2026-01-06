Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa avviata una raccolta fondi | Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore

Le spillette contro Beatrice Venezi sono in ristampa dopo aver raccolto oltre 1.600 euro in poche ore. Dopo aver distribuito più di 1.200 spille durante la protesta silenziosa al Concerto di Capodanno 2026, la Rsu del Teatro La Fenice di Venezia ha avviato una campagna di raccolta fondi per ulteriori tremila pezzi. L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione e partecipazione da parte dei lavoratori.

Dopo aver distribuito oltre 1.200 spillette in occasione della protesta silenziosa svoltasi durante il Concerto di Capodanno 2026, la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del Teatro la Fenice di Venezia ha deciso di ristamparne altre tremila. Per venti giorni, fino al 25 gennaio, è attivo il conto PayPal per sostenere l’iniziativa con una donazione minima di due euro a spilla. Scattata alle 11 di stamattina, martedì 6 gennaio, nelle prime cinque ore – scrive Venezia Today – la raccolta ha ottenuto oltre 1.600 euro con 112 mail di richiesta da tutta Italia. La protesta. Non si ferma quindi la protesta contro la scelta, da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi, di Beatrice Venezi come direttrice musicale del Teatro, considerata una figura organica a Fratelli d’Italia e al governo e per molti non adatta al ruolo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Ho 88 anni, ho perso la pensione e lavoro otto ore al giorno in un supermercato”: racconta la sua storia a un famoso influencer e in poche ore gli arrivano donazioni per oltre un milione di euro Leggi anche: Villamagna si mobilita per la bimba di un anno ustionata con l'acqua bollente: avviata una raccolta fondi nei negozi del paese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette; Capodanno alla Fenice, applausi per la musica e spillette di protesta contro Venezi; Fenice, la spilla di protesta contro Venezi vista da tutti, ma non dalla Rai; La spilla contro Beatrice Venezi va a ruba: boom di ordini dai teatri di tutta Italia (e anche dall'estero). La Fenice, le spille per sostenere la protesta degli orchestrali contro Beatrice Venezi: «L'arte non si vende e non si compra, si fa con il merito» - «La spilletta vuole difendere l'arte che non si vende e non si compra, ma si fa insieme, con il merito». msn.com

Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa, avviata una raccolta fondi: «Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore» - 200 spillette in occasione della protesta silenziosa svoltasi durante il Concerto di Capodanno 2026, i sindacati del Teatro la Fenice di Venezia hanno deciso di ristampar ... open.online

Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette - I lavoratori del teatro le hanno indossate durante il tradizionale concerto di Capodanno e le hanno distribuite al pubblico ... ilpost.it

Parte la raccolta fondi della rsu dopo il successo della protesta silenziosa al Concerto di Capodanno contro la nomina di Beatrice Venezi. Donazioni e ristampa delle spillette per difendere l’identità artistica del Teatro La Fenice - facebook.com facebook

Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.