Il Napoli ha subito un altro infortunio grave, questa volta a causa di un intervento immediato dopo l’ultimo match. La squadra ha perso un elemento chiave, e i medici hanno riscontrato una lesione che potrebbe tenerlo fuori per settimane. La serie di problemi fisici sta mettendo in difficoltà il tecnico e complicando le scelte in vista delle prossime partite.

"> Le sensazioni a caldo erano pessime, gli esami hanno confermato il peggio. Amir Rrahmani dovrà fermarsi almeno due mesi dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata contro la Roma. Lo riporta Marco Azzi su Repubblica Napoli, spiegando come il campionato del centrale kosovaro possa considerarsi, nella sostanza, quasi concluso. Gli accertamenti svolti al Pineta Hospital di Castel Volturno hanno certificato l’entità del danno. Il leader della difesa ha già iniziato le terapie, ma i tempi di recupero sono lunghi e incompatibili con una stagione ormai entrata nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “La maledizione infortuni non dà tregua al Napoli”

Napoli, la psicosi infortuni e i sussurri su una tensione crescente tra staff tecnico e sanitario (Repubblica)A Napoli si registra un aumento preoccupante di infortuni tra i calciatori, generando tensioni tra lo staff tecnico e sanitario.

