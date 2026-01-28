Musetti Melbourne come Parigi e Montecarlo | continua la maledizione infortuni

Lorenzo Musetti non riesce a scrollarsi di dosso la sfortuna. Dopo aver saltato Parigi e Montecarlo per infortuni, ora anche a Melbourne il suo torneo è condizionato dai problemi fisici. Il tennista italiano si ferma di nuovo, lasciando spazio a dubbi e preoccupazioni sul suo stato di salute. La maledizione sembra non volerlo abbandonare.

(Adnkronos) – Melbourne come Parigi e Montecarlo: continua la maledizione infortuni per Lorenzo Musetti. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro si è dovuto ritirare durante il terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026, dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic. Fatale per il numero cinque del mondo un problema alla gamba accusato dopo un servizio, che il medical time out successivo e il tempo trascorso comunque in campo non sono riusciti a curare. Non è la prima volta che Musetti soccombe agli infortuni. Era già successo infatti durante un'altra partita Slam, questa volta una semifinale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

