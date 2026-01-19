Napoli la psicosi infortuni e i sussurri su una tensione crescente tra staff tecnico e sanitario Repubblica
A Napoli si registra un aumento preoccupante di infortuni tra i calciatori, generando tensioni tra lo staff tecnico e sanitario. La situazione, ancora in fase di valutazione, coinvolge atleti come Rrahmani e Politano, quest’ultimo previsto fuori dal campo per circa un mese. La crescente serie di infortuni solleva dubbi e preoccupazioni sulla gestione e sulla condizione fisica della squadra.
Napoli, ormai è psicosi infortuni. Anche i calciatori non capiscono cosa stia accadendo. Alla lunga lista si sono aggiunti Rrahmani (per fortuna solo un affaticamento muscolare, ne avrà per dieci giorni) e Politano che invece dovrebbe rimanere fermo un mese. È cominciata – da tempo – la caccia al responsabile. Il nervosismo di Conte ai microfoni di Dazn ha attirato l’attenzione sui rapporti tra staff tecnico e staff medico. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: La lunga catena di infortuni sta diventando nel Napoli quasi una psicosi, come dimostra il caso di Neres. Non c’è infatti mai una data certa per il rientro di chi si fa male, come lo stesso Conte ha confessato mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
