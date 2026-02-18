René Francisco il desiderio come pratica collettiva

René Francisco ha avviato una riflessione sul desiderio come pratica collettiva, spinto dalla sua esperienza nel lavorare con gruppi di persone che cercano di condividere valori profondi. Durante una conferenza, ha spiegato che questa idea nasce dall’osservazione di come le comunità spesso uniscano le persone attraverso un insieme di credenze religiose e legami familiari. Ha sottolineato che questo approccio può rafforzare il senso di appartenenza, anche se a volte rischia di mettere in secondo piano l’individualità. Un esempio concreto riguarda i gruppi di sostegno, dove il desiderio di aiutare gli altri si trasforma in un motore comune.

«Un pluralismo fatale che racchiuda in sé una profonda religiosità e un altruismo familiare. Che cancelli o metta in risalto la mia unicità. Io sono tutti o semplicemente nessuno, non sono niente, solo un complice». E proprio Cómplice è il titolo scelto dall'artista cubano René Francisco, insieme ai curatori, della sua prima personale italiana che aprirà sabato 21 al Kunst Meran Merano Arte (visitabile fino al 25 maggio). Ad attrarre, è l'origine «obliqua» della parola, che rimanda all'«altro, lo stesso» invocato da Borges. La mostra s'inserisce nel programma triennale The Invention of Europe, a cura di Lucrezia Cippitelli e Simone Frangi, che imbastisce trame narrative nel confronto con gli altri continenti.