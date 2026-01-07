Il cinema come pratica collettiva | SottoTraccia partecipazione e visioni condivise

Il cinema come esperienza condivisa rappresenta un momento di incontro e riflessione collettiva. SottoTraccia, attraverso iniziative partecipative e visioni condivise, propone un spazio culturale che valorizza il valore sociale e artistico del cinema. A Benevento, questa proposta si distingue per attenzione alla qualità e alla profondità, offrendo un’occasione di confronto aperto e autentico, lontano dalle logiche commerciali e da tendenze superficiali.

Benevento risponde quando la proposta culturale 'osa', quando è strutturata e non rincorre logiche di mercato o prodotti nazional-popolari. Lo ha dimostrato la rassegna di cinema d'autore e videoarte firmata dal collettivo SottoTraccia, che tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio ha animato il Teatro De La Salle con cinque appuntamenti gratuiti, registrando una partecipazione ampia e trasversale. Nonostante l'iperproduzione di immagini in movimento – film, serie, documentari e contenuti digitali che saturano quotidianamente lo spazio visivo – i luoghi della fruizione collettiva attraversano una crisi profonda.

