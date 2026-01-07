Nino D’Angelo sarà cittadino onorario di Sarno

Nino D’Angelo sarà nominato cittadino onorario di Sarno, riconoscimento per il suo contributo alla cultura e alla comunità locale. La sua musica e la sua sensibilità hanno spesso raccontato momenti significativi della storia di Sarno, contribuendo a rafforzare il senso di identità e appartenenza. Questa onorificenza sottolinea l’importanza del suo ruolo come artista e come figura che ha saputo interpretare e condividere emozioni profonde della nostra comunità.

"Sarno rende omaggio a un artista che, con la sua straordinaria sensibilità e con la forza della sua arte, ha saputo raccontare con profonda umanità uno dei momenti più dolorosi della nostra comunità. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo non rappresenta soltanto un riconoscimento del suo valore artistico, ma soprattutto un tributo alla memoria collettiva di quanti vissero e sopravvissero alla tragica alluvione del 5 maggio 1998 che ha colpito la nostra città. Attraverso il suo brano, dedicato a quella immane tragedia, Nino D'Angelo è riuscito a trasformare il ricordo in un'emozione condivisa, dando voce al dolore, ma anche alla speranza e alla resilienza.

