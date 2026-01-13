Vicenzaoro | 51 aziende targate Cna in un momento di grande difficoltà

VicenzaOro, in programma da venerdì 16 gennaio, si svolge in un contesto di sfide crescenti per il settore orafo. Quest’anno, 51 aziende associate alla CNA parteciperanno all’evento, che si svolge in un momento di particolare difficoltà dovuto all’aumento dei costi delle materie prime e alle instabilità internazionali. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per confrontarsi e individuare strategie di resilienza.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Venerdì 16 gennaio apre i battenti VicenzaOro, una fiera che cade in un momento veramente delicato per il settore orafo, alle prese con la corsa vertiginosa del prezzo del metallo e con la difficile situazione internazionale. Per CNA Arezzo la partecipazione delle proprie aziende alla manifestazione vicentina è anche l'occasione per fare il punto sul settore e per lanciare un vero e proprio allarme alle istituzioni. Innanzitutto il quadro della partecipazione aretina a Vicenza targata CNA con la responsabile del settore orafo, mostre e fiere Donatella Scalese. "Siamo riusciti a mettere il segno più alla partecipazione delle nostre aziende partendo dal già ottimo risultato del 2025 – afferma Donatella Scalese.

