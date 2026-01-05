Regione Campania Fico riunisce la Giunta | tracciate le priorità

Oggi, a Palazzo Santa Lucia, si è svolta la prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. L'incontro ha segnato l'inizio delle attività ufficiali dell'esecutivo, durante il quale sono state definite le priorità e le linee guida per i prossimi mesi, con l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione e sviluppo per la regione.

Si è tenuta oggi, a Palazzo Santa Lucia, presieduta da Roberto Fico, una prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania. Prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania presieduta da Roberto Fico oggi a Palazzo Santa Lucia. “Si è trattato di un primo incontro – spiega Fico in una nota – per . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Regione Campania, Fico riunisce la Giunta: tracciate le priorità Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe Leggi anche: Regione Campania, Fico vara la Giunta: ecco chi sono i nuovi assessori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale; Da Ivrea alla Regione Campania: Andrea Morniroli entra nella Giunta di Roberto Fico; Al via il sistema Fico tra spine e incognite; Europa e territori, Danilo Della Valle ad Avellino: dialogo tra istituzioni e associazioni. Fico riunisce la Giunta, priorità a bilancio e politiche sociali - Prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania presieduta da Roberto Fico oggi a Palazzo Santa Lucia. ansa.it

Regione Campania, il presidente Fico riunisce la Giunta: “Spirito di squadra sulle priorità del territorio” - Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell'ambiente al contrasto al ... infocilento.it

Campania, primo incontro tra Fico e i suoi assessori: “Avanti con spirito di squadra” - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale ... dire.it

AVVISO DI ALLERTA METEO REGIONE CAMPANIA N.2/2026. Sarà valido dalle ore 15:00 di domenica 04 gennaio 2026 fino alle 15:00 di lunedì 05 gennaio 2026. - facebook.com facebook

Nomina dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania La #Fai-Cisl Campania prende atto con favore della nomina della dottoressa Maria Carmela SERLUCA ad Assessore all’Agricoltura della Regione Campania e formula i migliori auguri di buon la x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.