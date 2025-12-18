Regione Campania Cirielli capo dell' opposizione e Sangiuliano capogruppo FdI

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania. Con il suo ruolo di leadership, porta esperienza e determinazione in un contesto politico in evoluzione, rappresentando un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo della regione. La sua nomina segna un passo importante nel panorama politico campano, evidenziando l’impegno del partito nel territorio.

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è il capogruppo di Fratelli d'Italia nel nuovo Consiglio regionale della Campania. La designazione è avvenuta, secondo le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

