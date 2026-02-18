Campania Cirielli si dimette da consigliere regionale | Ma continuerò a lavorare per la mia Regione

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, all’unanimità, sulla base della delibera proposta dalla Giunta delle Elezioni, la convalida dei Consiglieri eletti. Il Capo dell’Opposizione, Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nel Governo Italiano, che ricopre anche la carica di Deputato della Repubblica Italiana, ha annunciato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

LIVE/ Consiglio regionale, Cirielli si dimette: attesa per il voto sulle CommissioniMario Cirielli si è dimesso dalla carica di consigliere regionale, causando un clima di attesa prima del voto sulle Commissioni.

Regione Campania. Massimo Grimaldi (Lega): "Capo dell'Opposizione è figura istituzionale, prevista dallo Statuto. Dimissioni Cirielli Pronti a sostenere Sangiuliano" #ConsiglioRegionaleCampania #RegioneCampania #LegaCampania #centrodestra #Age facebook