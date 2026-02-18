Omicidio Giovanni Caruso dopo 30 anni un mozzicone riapre le indagini

Giovanni Caruso è stato ucciso 30 anni fa, e ora le indagini si riaccendono grazie a un mozzicone di sigaretta ritrovato sul luogo del delitto. La scoperta, fatta durante un nuovo esame dei reperti, ha portato gli investigatori a riesaminare le prove raccolte all’epoca. La scena del delitto, un casolare vicino al cimitero, torna sotto i riflettori grazie a questo dettaglio inaspettato.

A trent'anni dall'esecuzione nel casolare nei pressi del cimitero, un'analisi scientifica riapre il caso. Le ricerche di Giovanni Caruso si erano interrotte nella notte dell'11 ottobre 1996, quando il suo cadavere veniva ritrovato in un lago di sangue in un casolare di Cittanova, poco distante dal cimitero di cui era manutentore. L'uomo, trentanovenne, era stato raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre s'accingeva ad accendersi una sigaretta, ignaro del fatto che dietro di lui qualcuno lo stava tenendo nel mirino. In un primo momento, le indagini si erano accentrate su più fronti, in primis sulla vita privata della vittima, la quale era in procinto di avviare un frantoio unitamente a un suo socio.