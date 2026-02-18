Ars magica | una storia in 20 oggetti alla biblioteca Pietro De Nava

L'ars magica che ne emerge non è un sapere marginale o residuale, ma una forma di conoscenza operativa, in cui si intrecciano fede, tecnica e desiderio. In fondo, ciò che questi oggetti ci restituiscono è una domanda sempre attuale: a cosa ricorriamo per dare forma all'invisibile, proteggerci dall'incertezza e trasformare simbolicamente la realtà? A portare i saluti della De Nava la dottoressa Daniela Neri, responsabile della biblioteca e il dottor Stefano Iorfida, presidente dell'associazione Anassilaos. Condurrà il prof. Amos Martino, responsabile del Centro Studi Anassilaos "Glauco di Reggio"; parteciperà il dottor Vincenzo Tedesco, assegnista di ricerca in Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Messina.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

