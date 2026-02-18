Ars magica | una storia in 20 oggetti alla biblioteca Pietro De Nava
L'ars magica che ne emerge non è un sapere marginale o residuale, ma una forma di conoscenza operativa, in cui si intrecciano fede, tecnica e desiderio. In fondo, ciò che questi oggetti ci restituiscono è una domanda sempre attuale: a cosa ricorriamo per dare forma all'invisibile, proteggerci dall'incertezza e trasformare simbolicamente la realtà? A portare i saluti della De Nava la dottoressa Daniela Neri, responsabile della biblioteca e il dottor Stefano Iorfida, presidente dell'associazione Anassilaos. Condurrà il prof. Amos Martino, responsabile del Centro Studi Anassilaos "Glauco di Reggio"; parteciperà il dottor Vincenzo Tedesco, assegnista di ricerca in Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Messina.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Alla biblioteca De Nava un viaggio tra le specificità faunistiche del Reggino con Rizzica e Sacchetti
Leggi anche: A San Pietro Vernotico arriva la “Galleria Magica”: un viaggio tra illusioni, storia e meravigliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Magia e storia in 20 oggetti: Marina Montesano apre i Mercoledì con la Storia a Bari; Ars magica/una storia in 20 oggetti, nuovo incontro promosso dall’associazione Anassilaos di Reggio Calabria.
Ars magica/una storia in 20 oggetti, nuovo incontro promosso dall’associazione Anassilaos di Reggio CalabriaArs magica/una storia in 20 oggetti, è il tema della lezione che la prof.ssa Marina Montesano, Ordinaria di Storia Medievale presso il Dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’Università di Me ... strettoweb.com
Alla Biblioteca De Nava la lezione di Marina Montesano su Ars magica/una storia in 20 oggettiDa una bacchetta d'avorio proveniente dall'antico Egitto, intagliata con figure divine a protezione dei nascituri, a un feticcio sottratto a un villaggio del Mali e finito in un museo francese, il ... reggiotv.it
Stai pensando ad una proposta di matrimonio a San Valentino Rendila ancora più magica con i calici decorati originali della nostra collezione "Amore". Trovi qui "Amor vincit omnia": https://artigianoinfiera.it/artigiani/79348-ARS-CALYCUM/prodotti/360413-C facebook