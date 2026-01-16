Alla biblioteca De Nava un viaggio tra le specificità faunistiche del Reggino con Rizzica e Sacchetti
Mercoledì 21 gennaio alle 16.30, presso la biblioteca De Nava, si terrà il primo appuntamento del ciclo organizzato dal Touring Club Italiano e il CIS di Reggio Calabria, dedicato alle specificità faunistiche del Reggino. L'incontro, con Rizzica e Sacchetti, offre l’opportunità di approfondire le caratteristiche della fauna locale in un contesto informativo e rispettoso. Un momento di approfondimento sulla biodiversità della regione, aperto a tutti gli interessati.
Si svolgerà mercoledi 21 gennaio, alle ore 16.30, presso la biblioteca De Nava il primo degli incontri organizzati dal Club di territorio del Touring Club Italiano anche in collaborazione con il CIS, Centro Internazionale Scrittori di Reggio Calabria, sul tema "Specificità faunistiche e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
