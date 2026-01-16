Alla biblioteca De Nava un viaggio tra le specificità faunistiche del Reggino con Rizzica e Sacchetti

Mercoledì 21 gennaio alle 16.30, presso la biblioteca De Nava, si terrà il primo appuntamento del ciclo organizzato dal Touring Club Italiano e il CIS di Reggio Calabria, dedicato alle specificità faunistiche del Reggino. L'incontro, con Rizzica e Sacchetti, offre l’opportunità di approfondire le caratteristiche della fauna locale in un contesto informativo e rispettoso. Un momento di approfondimento sulla biodiversità della regione, aperto a tutti gli interessati.

