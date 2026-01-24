Referendum giustizia i sindaci per il no | Non serve riscrivere male la Costituzione

Diversi sindaci italiani si sono schierati contro il prossimo referendum sulla giustizia, esprimendo un giudizio negativo. In modo trasversale, rappresentanti di diverse aree del Paese sottolineano che non è necessario modificare la Costituzione in modo affrettato o poco chiaro. La loro posizione riflette una richiesta di attenzione e approfondimento su temi complessi, evitando interventi che possano compromettere l’equilibrio istituzionale.

Molti sindaci di ogni parte d’Italia, in modo trasversale, in queste ore stanno prendendo posizione esprimendo il loro NO al prossimo referendum sulla giustizia che si terrà il prossimo mese di marzo. “Noi, sindache e sindaci italiani – si legge nell’incipit dell’appello – che abbiamo giurato sulla Costituzione impegnandoci ad osservarla lealmente unitamente a tutte le leggi dello Stato, crediamo necessario esprimerci chiaramente e pubblicamente per il NO al referendum sul disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale, sul quale i cittadini italiani saranno chiamati al voto il 22 e il 23 marzo prossimi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Giustizia, i senatori di opposizione depositano le firme per il referendum: “Difendiamo la Costituzione” Leggi anche: Referendum giustizia, Pagliarulo (Anpi): “Votiamo no, Meloni cambia la Costituzione spaccando il Parlamento” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. REFERENDUM GIUSTIZIA, ANPI RADUNA I COMITATI PER IL NO: «NON SERVE AI CITTADINI» | 20/12/2025 Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, il sindaco Leccese: Spazi del Comune a disposizione per favorire il confronto; Bari, il sindaco Leccese contro la riforma della giustizia; Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'; La settimana politica: dal referendum alla Margherita 4.0. Referendum, oltre 150 sindaci firmano per il No. Gualtieri: Non serve riscrivere la CostituzioneL’appello di Ali – Autonomie locali italiane - contro la riforma della giustizia su cui gli italiani voteranno il 22 e 23 marzo ... repubblica.it Referendum giustizia, i sindaci per il no: Non serve riscrivere male la CostituzioneIl primo cittadino di Bonate Sopra, Matteo Rossi: Bisogna far funzionare la giustizia per rispettare la Costituzione, dando a tutti, soprattutto ai più deboli, la garanzia di una uguaglianza sostanzi ... bergamonews.it Bari, Referendum Giustizia: anche la società civile per il No Articolo nel primo commento - facebook.com facebook Il video in cui il professor Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni è stato oscurato. Noi ne condividiamo appieno i contenuti e, per questo, ho deciso di ripubblicarlo su tutti i miei canali social. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.